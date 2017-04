POL-PDNR: Einbruch in ein Einfamilienhaus

Asbach-Altenhofen (ots) - Unbekannte Täter drangen am Mittwoch, 08.02.2017, in der Zeit zwischen 15:30 und 19:30 Uhr, in ein Einfamilienhaus in Asbach-Altenhofen ein. Sie entwendeten Schmuck und Parfüm im Wert eines niedrigen fünfstelligen Euro-Betrages und hinterließen einen nicht unerheblichen Aufbruchschaden. Die Polizei erhielt bereits erste Hinweise, u.a. auf einen weißen Transporter mit SU-Kennzeichen, der in der Tatzeit gesehen wurde. Andere Hinweise deuten auf eine ortsfremde männliche Person im Alter von ca. 50 Jahren hin, die sich auffällig in Tatortnähe verhalten haben soll. Weitere Hinweise erbittet die Kriminalpolizei Neuwied unter Tel.: 02631-8780 oder per Mail kineuwied@polizei.rlp.de

