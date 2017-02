POL-PDNR: Farbschmierereien an Schulen

Dierdorf (ots) - Innerhalb der letzten Tage gab es an verschiedenen Stellen der Grund-und Realschule in Dierdorf Farbschmierereien. Unbekannte Täter sprühten/malten mit schwarzer Farbe Wände und Gegenstände an. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell