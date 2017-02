POL-PDNR: Einbruch in Einfamilienhaus

Melsbach (ots) - In der Zeit von Dienstag, 31.01.2017 bis Donnerstag, 02.02.2017, wurde in ein Einfamilienhaus in der Kantstraße in Melsbach eingebrochen. Durch das Aufhebeln eines rückwärtigen Fensters drangen unbekannte Täter in das Haus ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten. Bereits am Montag, dem 30.01. war einer Zeugin ein auffälliger, älterer schwarzer BMW aufgefallen, der sich in der Nähe aufgehalten hatte. Hinweise bitte an die Polizei Straßenhaus, 02634-9520 oder per Mail pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell