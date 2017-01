POL-PDLU: Einbruch in Wohnhaus

Dannstadt-Schauernheim (ots) - Am Dienstag, den 24.01.2017, zwischen 10:00 und 14:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Wachenheimer Straße eingebrochen. Im Inneren haben die Täter Schränke durchwühlt und Wertgegenstände mitgenommen. Über die Terrassentür haben sie das Haus wieder verlassen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder den Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell