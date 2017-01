POL-PDNR: Kurzzeitige Vollsperrung der B 42 - Opel überschlägt sich

Neuwied (ots) - Eine 58-jährige Frau aus dem Westerwald wurde gestern bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 42 verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 12:00 Uhr in Fahrtrichtung Innenstadt. Die Fahrzeugführerin beabsichtigte kurz hinter der Anschlußstelle Heimbach/Block von der Überholspur auf den rechten Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah sie einen anderen PKW. Nach dem Zusammenstoß geriet der Opel der 58-jährigen ins Schleudern, überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zum Liegen. Zu diesem Zeitpunkt zufällig anwesende Angehörige einer Werksfeuerwehr aus Bad Hönnigen konnten das Fahrzeug wieder aufrichten. Die Westerwälderin wurde zunächst in ein Krankenhaus eingeliefert, konnte dies jedoch wenig später wieder verlassen. Der andere Unfallbeteiligte wurde durch den Unfall nicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 9000,- Euro. Die B 42 musste kurzzeitig voll gesperrt werden.

