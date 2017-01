POL-PDNR: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Dierdorf-Wienau, L 267 (ots) - Ein 19-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am heutigen Dienstag, 17.01.2017, um ca.10:00 Uhr, die L267 aus Fahrtrichtung Dierdorf-Wienau kommend in Fahrtrichtung Dierdorf. In einer Rechtskurve verlor er, eventuell aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam im Ausgangsbereich der Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich in der Folge und kam im Anschluss auf dem Dach zum Liegen. Das Fahrzeug wurde noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte durch Unfallzeugen umgedreht. Der Fahrzeugführer konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug befreien. Die 17-jährige Beifahrerin aus der Verbandsgemeinde Puderbach musste aus dem Pkw gezogen werden und wurde mit Rückenbeschwerden mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Lebensgefahr besteht nicht. Das Fahrzeug wurde wirtschaftlich totalbeschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 6000 Euro. Die L 267 war während der Unfallaufnahme einspurig befahrbar.

