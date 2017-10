POL-PPMZ: Pkw rollte rückwärts gegen Fußgängerin - Fahrerin und Zeugen gesucht

Budenheim (ots) - Am vorigen Montag, 02.10.2017, kam es zwischen 09:00 Uhr und 10:00 Uhr in der Erwin-Renth-Straße 1 in Budenheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einer zurückrollenden PKW-Fahrerin und einer älteren Fußgängerin. Die ältere Frau wurde bei dem Unfall verletzt und in eine nahegelegene Physiopraxis gebracht. Von dort wurde sie vom Rettungsdienst in die Klinik gefahren.

Der Unfall wurde jetzt erst angezeigt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfalles und auch die beteiligte PKW-Fahrerin, die keine Personalien hinterlassen hat.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion in der Neustadt Mainz 2, Tel.: 06131 - 65 4210 oder an die Mailanschrift: PIMainz2.dgf@polizei.rlp.de

