POL-PPMZ: PKW-Diebstahl am Finther Flugplatz

Mainz (ots) - Montag, 07.08.2017, 20:00 Uhr, bis 10:30 Uhr:

Aus einem Carport des Anwesens Am Finther Wald 5833 wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein schwarzer Saab entwendet. Die Absuche der Umgebung und eine Fahndung nach dem Fahrzeug verliefen bislang negativ. Die unbekannten Täter führen das Fahrzeug vermutlich nicht mit dem Originalschlüssel. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

