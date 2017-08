POL-PPMZ: Hausfriedensbruch in Lagerhalle

Mainz (ots) - Montag, 07.08.2017, 19:39 Uhr:

Ein derzeit Wohnsitzloser wollte in einer von ihm gemieteten Lagerbox in einer Lagerhalle in der Rheinhessenstraße in Mainz-Hechtsheim nächtigen. Dies wurde ihm jedoch von Inhaber der Lagerhalle untersagt. Einem durch ihn ausgesprochenen Hausverbot kam der 31-jährige Wohnsitzlose nicht nach, sodass die Polizei hinzugezogen wurde. Dem Platzverweis der Polizei kam der Mann nun nach und gab an, in einem Hotel nächtigen zu wollen.

