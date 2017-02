POL-PPMZ: Mainz, Ladendieb gefasst

Mainz (ots) - In einem Großmarkt in der Haifa-Allee wurde am 31.01.2017 um 17:45 Uhr ein Ladendiebstahl beobachtet. Der Ladendetektiv teilte mit, dass er gesehen hätte, wie der Täter mit einer Plastiktasche in eine Umkleidekabine ging und kurze Zeit später ohne Ware wieder herauskam. Nun trug er eine dunkelblaue Umhängetasche und ging zur Kasse, wo er ein Getränk und eine Packung Zigaretten bezahlte. Der Ladendetektiv hielt den 31-Jährigen auf und rief die Polizei an. Diese stellte in der ebenfalls entwendeten blauen Umhängetasche noch eine gestohlene Basekappe, eine graue Wollmütze, 20 weitere Zigarettenpackungen von verschiedenen Marken und ein Paar Schuhe sicher.

