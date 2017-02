POL-PPMZ: Mainz, Vorsicht: Falsche Polizeibeamte riefen Senioren an

Mainz (ots) - Am Abend des 31. Januar 2017 wurden mindestens drei Mainzer Seniorinnen und Senioren von einem angeblichen Polizeibeamten angerufen. In den drei angezeigten Fällen gab sich der fremder Anrufer als Polizist aus und behauptete, es hätte eine Festnahme von Einbrechern in einer Nachbarstraße gegeben. Bei diesen wäre ein Notizbuches sichergestellt worden, in dem der Name des angerufenen Seniors/Seniorin notiert sei. Der Anrufer wollte dann die Senioren überreden, zu einem Ort in der Nähe ihrer jeweiligen Wohnanschrift zu gehen. Alle drei Senioren (zwischen 75 und 87 Jahren) gingen nicht darauf ein. Eine gab an, nicht gut zu Fuß zu sein, ein Senior sagte, das bespreche er erst mit den Kindern, und der dritte gab an, die Polizei zu rufen... In allen Fällen legte der "falsche Polizist" sofort auf.

Die Polizei vermutet, dass noch mehr Personen angerufen wurden, und warnt vor diesen Betrügern. Bei dem angeblichen Polizei handelt es sich um einen Betrüger, der in der Regel versucht, in das Haus der ausgesuchten Opfer zu kommen und Geld/Wertgegenstände zu entwenden. Die Masche, die Personen aus dem Haus zu locken, ist neu, dient aber dem gleichen Ziel.

TIPP: Im Falle eines Anrufs: Auflegen und selbst die 110 wählen!

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell