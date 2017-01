POL-PPMZ: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Mainz (ots) - Montag, 30.01.2017 von 10:00 bis 16:00 Uhr

Zur Steigerung der Verkehrssicherheit, gerade in der dunklen Jahreszeit, führte die Polizeiinspektion Mainz 2 mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei am Montag in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr Fahrradkontrollen durch. Es wurden insgesamt 169 Fahrräder kontrolliert, dabei wurden nur 6 Mängelberichte aufgrund Beleuchtungsmängel und fehlender Klingel festgestellt. Das stellt in den Augen der Polizei eine positive Bilanz da. Gerade in der dunklen Jahreszeit ist es wichtig, dass die Fahrradfahrer über eine ausreichende Beleuchtung verfügen, um von anderen Verkehrsteilnehmern rechtzeitig und gut wahrgenommen zu werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell