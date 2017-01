POL-RT: Hochwertige Elektrowerkzeuge gestohlen; Einbrüche in Vereinsheim und Wohnungen

Reutlingen (ots) - Transporter aufgebrochen

Hochwertige Elektrowerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro sind in der Nacht zum Donnerstag aus einem Transporter im Stadtteil Altenburg entwendet worden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstagmorgen, sechs Uhr, schlug ein bislang unbekannter Täter an dem Fahrzeug in der Steigäckerstraße eine Scheibe ein. Aus dem Kastenwagen nahm der Unbekannte mehrere Bohrmaschinen und weiteres Elektrowerkzeug mit. (ms)

Wernau (ES): In Vereinsheim eingebrochen

In das Vereinsheim des Tennisclubs Wernau im Stadionweg ist am Donnerstag, in der Zeit von 00.30 Uhr bis zehn Uhr, eingebrochen worden. Der Unbekannte stieg über den Zaun, schob einen Rollladen hoch und warf mit einem Stein das Küchenfenster ein. Im Inneren begab er sich in den Gastraum und durchwühlte mehrere Schubladen. Vermutlich ohne Beute musste er den Rückweg antreten. Der angerichtete Schaden wird auf 300 Euro geschätzt. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Einfamilienhaus in der Heckenrosenstraße in Echterdingen ist seit Dienstag eingebrochen worden. Die Tat wurde am Donnerstagmittag kurz nach 12.30 Uhr entdeckt. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass sich zwei bislang unbekannte Täter von der Rückseite dem Gebäude näherten und anschließend gewaltsam das Fenster zum Esszimmer öffneten. Im Haus wurden sämtliche Räume durchsucht. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Bislang wurden noch keine fehlenden Wertgegenstände festgestellt. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort. (ms)

Kirchheim/Teck (ES): In Wohnung eingebrochen

Nach bisherigen Erkenntnissen ohne Beute musste ein Unbekannter abziehen, der von Mittwoch, zwischen 12 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, in eine Wohnung in der Röntgenstraße eingebrochen ist. Durch das Aufhebeln eines Fensters verschaffte sich der Einbrecher Zugang zu einem Zimmer im Haus. Hier durchsuchte er sämtliche Schränke und Schubladen, offenbar ohne jedoch etwas Stehlenswertes zu finden. Allerdings hinterließ er einen Sachschaden, der auf etwa 300 Euro beziffert wird. Kriminaltechniker sicherten vor Ort Spuren. Die Polizei Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Dußlingen (TÜ): Schmuck und Bargeld gestohlen

Auf Schmuck und Bargeld hat es ein Unbekannter abgesehen, der am Donnerstag, zwischen 7.25 Uhr und 11.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus in der Kappelstraße eingebrochen ist. Über ein Fenster verschaffte sich der Einbrecher Zugang zum Haus. Dort durchsuchte er in allen Stockwerken und in allen Räumen die Schränke, Schubladen und Behältnisse auf der Suche nach Wertvollem. Mit Schmuck von noch nicht bekanntem Wert und einem kleineren Bargeldbetrag suchte er anschließend das Weite. Spezialisten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell