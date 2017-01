POL-PPMZ: Verkehrsunfälle durch überfrierende Nässe und Straßenglätte

LKW Unfall Heidesheim Bild-Infos Download

Mainz (ots) - Montag, 30. Januar 2017 04:30 - 11:00 Uhr

Gegen 04:30 Uhr führte einsetzender Regen zu überfrierender Nässe auf den Straße und Gehwegen in großen Teilen des Dienstbezirks des Polizeipräsidiums Mainz. Schwerpunkte waren dabei die Region Bad Kreuznach, Rheinhessen, sowie das Stadtgebiet Mainz.

Insgesamt kam es zu 129 Verkehrsunfällen.

- Bad Kreuznach und Umgebung > 45 - Mainz Stadtgebiet 20 - Rheinhessen 49 - Worms und Umgebung 15

Schwerpunkt waren jedoch Unfälle zwischen Ingelheim und Mainz.

Der zeitliche Schwerpunkt der Unfälle setzte mit Beginn des Berufsverkehrs, gegen 07:00 Uhr ein und hielt auf hohem Niveau bis ca. 09:30 Uhr an. Die letzten glättebedingten Unfälle wurden gegen 11:00 Uhr gemeldet.

In Ingelheim kam es in der Neisser Straße zu einem Unfall mit einer leichtverletzten Person. Diese klagte nach dem Aufprall über Kopfschmerzen. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden.

In der Gonsenheimer Straße in Budenheim stellte sich ein PKW quer. Der nachfolgende PKW konnte durch den Fahrer nicht mehr abgebremst werden und rutschte in die Fahrzeugseite. Es wurde niemand verletzt. Es entstand aber hoher Sachschaden.

Auch drei Streufahrzeuge jeweils in Ingelheim, Budenheim und Mainz rutschten durch die Glätte von der Straße und prallten gegen geparkte PKW. Auch hier entstand nur Sachschaden. Diese Unfälle wurden auch durch die Polizei aufgenommen.

Die Schadenshöhe für diese Unfälle bewegt sich im Bereich von mindestens 500.000 EUR. Zum Teil mussten Polizeibeamte ihre Funkstreifenwagen stehen lassen um die Unfälle zu Fuß zu erreichen.

Herausragendes Ereignis:

Um 09:24 Uhr verursachte im Budenheimer Weg, Gewerbegebiet Heidesheim auf einer leichten Gefällstrecke ein Sattelzug einen Verkehrsunfall.

In der leichten Gefällstrecke stehen bereits ein Sattelzug aus Holland (Fahrer 63), sowie ein 7,5 Tonner aus Offenbach (Fahrer 40). Diese beiden LKW sind wegen der Glätte in der Gefällstrecke stehen geblieben. Der nachfolgende, mit Glasflaschen beladene, Sattelzug bremste ab und kam dabei auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen. Hierbei prallte er mit der linken Seite des Aufliegers gegen das Heck des holländischen Sattelzugs. Danach verlor der polnische Fahrer (25 Jahre) die Kontrolle über seinen LKW. Dieser prallte rechts gegen einen Treppenaufgang in ein Wohngebäude, kam anschließend nach links und kollidierte mit einer Hauswand und dem dort stehenden 7,5-Ttonner. Diesen schob er auf eine Grundstückseinfassung und gegen eine Straßenlaterne. Diese stürzte auf einen, auf dem Grundstück abgestellten PKW. Danach rutschte der LKW wieder nach rechts und prallte gegen eine Hangmauer. Der 7,5 t blieb auf der Laterne stehen und verkeilte sich mit dem Sattelzug. Es kam zu keinem Personenschaden

Durch die Feuerwehr Heidesheim wurden auslaufende Betriebsstoffe abgebunden und die auf der Fahrbahn liegenden Glasflaschen beseitigt. (Durch den Aufprall auf den holländischen LKW wurde die Plane aufgerissen und ein Teil der Ladung fiel auf die Fahrbahn.

Neben der Feuerwehr war auch der Bauhof der Gemeinde Heidesheim und wegen der umgerissenen Laterne die Energieversorgung Rheinhessen.

Der Gesamtschaden dürfte sich bei rund 150.000 EUR bewegen. Die Bergungs- und Aufräumungsarbeiten werden sich noch längere Zeit hinziehen. Aktuell ist ein Teil des Budenheimer Weges noch für einige Zeit gesperrt.

Der Unfall wurde durch die Polizeiautobahnstation Heidesheim in Vertretung für die Polizeiinspektion Ingelheim aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell