POL-PPMZ: Auseinandersetzungen in Clubs in der Mainzer Innenstadt, Zeugen gesucht

Mainz (ots) - Samstag, 21.01.2017, 00:00 Uhr bis Samstag, 21.01.2017, 07:00 Uhr

Zu mehreren kleinen Auseinandersetzungen kam es im Verlauf des Wochenendes in Clubs und Diskotheken in der Mainzer Innenstadt.

Am frühen Samstagmorgen wurde eine Person aus einem Club in der Großen Bleiche verweisen, weil er sich gegen das Rauchverbot widersetzt hat. Da er dem Verweis nicht Folge leistete, wurde er durch die Security nach draußen geleitet. Hierbei kam es zu Handgreiflichkeiten durch den Raucher und die Polizei musste hinzugezogen werden.

In einem Club in der Holzhofstraße wurden zwei Personen ebenfalls des Hauses verwiesen und vor der Tür von bislang zwei unbekannten Tätern geschlagen. Diese Täter verschwanden anschließend wieder in dem Club.

Beschreibung 1. Person: männlich ca. 20-23 Jahre, ca. 170 cm, graues Oberteil, silberne Halskette, kurze blonde Haare mit Undercut. 2. Person: männlich, ca. 170 - 180 cm, kurze Haare, Bekleidung nicht bekannt.

Am Samstagmorgen gegen 06:00 Uhr wurde ebenfalls in der Holzhofstraße ein 47-jähriger Besucher eines Clubs durch einen Faustschlag zu Boden gestreckt. Anschließend blieb er benommen liegen und musste ärztlich untersucht werden. Trotz vieler umstehender Personen hat niemand die Tat richtig beobachtet. Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 1,85m- 1,90m großen, südländischen Typ mit längerem schwarzen Bart und schwarzen Haaren mit kleinem Zopf gehandelt haben. Bekleidet sei er mit einem weißen Hemd gewesen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Mainz 1 (Altstadt), Tel.: 06131 - 654110

