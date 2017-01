POL-PPMZ: Mehrere PKW Aufbrüche in Mommenheim

Mommenheim (ots) - In der Nacht vom 18.01.2017 auf den 19.01.2017 wurden zwei parkende BMW in der Silvanerstraße und ein BMW in der Ortegastraße durch Einschlagen der hinteren Scheibe aufgebrochen und jeweils das Navigationssystem entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Gesamtschaden liegt bei über 10.000 Euro. Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus.

In der Nacht zum 20.01.2017 wurde ebenfalls ein BMW in Bodenheim, Rosetta-Vogt-Straße durch Einschlagen der hinteren Scheibe aufgebrochen, das Navigationssystem ausgebaut und entwendet. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Oppenheim: 06133-9330

