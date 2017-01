POL-GÖ: (39/2017) Einbruch in Fachgeschäft in Göttingen - Täter stehlen Brillengestelle

Göttingen (ots) - Göttingen, Ortsteil Geismar, Hauptstraße, In der Nacht zu Donnerstag, 19. Januar 2017

GÖTTINGEN (jan) - Durch die Eingangstür sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag (19.01.2017) mit brachialer Gewalt in ein Fachgeschäft in der Hauptstraße im Ortsteil Geismar eingedrungen. Ersten Ermittlungen der Beamten zufolge, ließen die Täter anschließend eine größere Anzahl Brillengestelle in noch nicht genau feststehender Menge und ein Laptop mitgehen. Von den Dieben fehlt bislang jede Spur. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei Göttingen unter Telefon 0551/ 491-2115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell