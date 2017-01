POL-PPMZ: Mainz, Zeuge beobachtete Verkehrsunfallflucht

Mainz (ots) - Am Donnerstag, 19.01.2017, 00:13 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Mainzer die Kurmainzstraße. Aus unbekannter Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen ein parkendes Auto. Dabei wurden Fahrzeugteile vom parkenden Wagen abgerissen und blieben an dem Fahrzeug des 45-Jährigen hängen. Ein aufmerksamer Zeuge hörte den Knall und beobachtete dann, dass sich der Fahrer unerlaubt vom Unfallort entfernte. Dank seiner Angaben konnte die Polizei den Fahrer ermitteln und ihn an der Halteranschrift aufsuchen. Vor der Tür konnte das beschädigte Fahrzeug festgestellt werden. Der Fahrer selbst wies starken Alkoholgeruch auf und wurde einem freiwilligen Alkoholtest unterzogen, der 0,99 Promille ergab. In der Folge wurde eine Blutentnahme angeordnet, der Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell