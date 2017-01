POL-PPMZ: Mainz, PKW abgestellt - Fenster eingeschlagen, Handtasche weg

Mainz (ots) - Eine Mainzerin fuhr mit ihrem Pkw am 17.01.2017, 14:30 Uhr, in die Straße am Lemmchen und stellte den Wagen im Bereich Schwarzer Weg ab, um mit ihren Hunden spazieren zu gehen. Als sie etwa 10 Minuten später wieder kam, war die Seitenscheibe der rechten Vordertür (Beifahrerseite) eingeschlagen und ihre Handtasche mit Geldbörse, Bargeld und diversen Dokumenten entwendet worden. Sie fuhr sofort zur Polizeiinspektion und erstattete Strafanzeige.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der fraglichen Zeit jemand oder etwas aufgefallen ist.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell