POL-PPMZ: Mainz, Dreister Ladendieb - Aufmerksame Kassiererin

Mainz (ots) - In der Johannes-Kepler-Straße entwendete ein 34-jähriger Mann am 17.01.2017, 14:55 Uhr, ein Shiatsu-Nacken-Massage-Gerät für knapp 40 Euro und versteckte es in einem Gang des Geschäftes. Dann fragte er an der Kasse, ob er ein erworbenes Gerät dieser Art auch ohne Kassenzettel umtauschen könne. Die Kassiererin sagte, dass ginge grundsätzlich. Sie beobachtete den Mann und sah dann, wo er das Massagegerät herholte. Als er es an der Kasse umtauschen wollte, rief die Kassiererin die Polizei. Der Diebstahl des Massagegerätes war außerdem von einer Videokamera aufgezeichnet worden. Der 34-Jährige gab den Diebstahl und den Betrugsversuch nach einer Belehrung zu.

