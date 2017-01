POL-PPMZ: Mainz, Einbrüche in Brezelstand und in Café

Mainz (ots) - Mainz, Brezelstand aufgebrochen - Zeugen gesucht In der Zeit vom 14.01.2017, 18:00 Uhr, bis zum 16.01.2017, 07:40 Uhr, brach jemand unter massivem Gewalteinsatz die Türe eines Brezelverkaufstands auf dem Kardinal-Volk-Platz in Mainz auf, durchsuchte das Innere und flüchtete anschließend. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Möglicherweise ist der Täter auch gestört worden. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

Mainz, Einbruch in Café - Zeugen gesucht In der Fuststraße brach jemand am 15.01.2017, kurz vor 04:00 Uhr, gewaltsam eine Nebeneingangstür zu einem Cafés auf und betrat dann den Gastraum. Dort wurden verschiedene Behältnisse und Räume durchsucht und schließlich das Wechselgeld entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz: 06131 - 65 3633

