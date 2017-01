POL-PPMZ: Radfahrerin kollidiert mit PKW

Mainz (ots) - Donnerstag, 12.01.2017, 10:15 Uhr

Am Donnerstagvormittag befuhr eine 81-jährige Fahrradfahrerin die Göttelmannstraße und missachtete die Vorfahrt der von links kommenden 37-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß beider Beteiligten, wodurch die Fahrradfahrerin vom Fahrrad geschleudert wurde, mit dem Oberkörper in der Windschutzscheibe der Autofahrerin landete und anschließend auf der Fahrbahn zu liegen kam. Dadurch wurde die Windschutzscheibe beschädigt. Die Fahrradfahrerin verletzte sich durch den Aufprall am Knie und wurde zur weiteren Bobachtung in Krankenhaus verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell