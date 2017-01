POL-PPMZ: Erneuerter Einbruch in Bistro

Mainz-Laubenheim (ots) - Freitag, 13.01.2017, 02:50 Uhr

In der Nacht zum Freitag wurde zum wiederholten Male in das Bistro am Marktplatz in Mainz-Laubenheim eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so ins Innere des Bistros, wo sie einen Automaten aufbrachen. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell