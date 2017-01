POL-PPMZ: Einbruch in Kellerräume eines Mehrfamilienhauses

Mainz (ots) - Dienstag, 10.01.2017, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 11.01.2017, 07:35 Uhr In der Nacht zum Mittwoch wurden durch bisher unbekannte Täter vier Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus in der Frauenlobstraße aufgebrochen. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion 2 Mainz: 06131- 654210

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell