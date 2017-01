POL-PPMZ: Einbruch in Autowerkstatt

Mainz (ots) - Donnerstag, 12.01.2017, 03:50 Uhr In der Nacht zum Donnerstag bemerkte ein Anwohner eines gewerblichen Grundstücks in der Jägerhofstraße, wie drei jüngere Männer aus einer Autowerkstatt heraus kamen. Als er das Licht anschaltete flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Die Täter hatten die Eingangstür der Werkstatt aufgehebelt und gelangten so ins Innere. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell