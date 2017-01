POL-PPMZ: Nieder-Hilbersheim, vermisstes Ehepaar tot aufgefunden - 44-jähriger Sohn festgenommen

Mainz (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz

Nieder-Hilbersheim, vermisstes Ehepaar tot aufgefunden - 44-jähriger Sohn festgenommen

Seit Montagmorgen wurde ein älteres Ehepaar (beide 68 Jahre) aus Nieder-Hilbersheim vermisst. Der 44-jährige Sohn hatte seine Eltern bei der Polizei in Ingelheim als vermisst gemeldet.

Die Polizei führte sofort umfangreiche Suchmaßnahmen u.a. unter Einsatz von Flächensuchhunden des DRK und Diensthunden der Polizei durch. Dies führte allerdings nicht zum Auffinden der Senioren.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen durch Kriminalbeamte der PI Ingelheim und der Kriminaldirekion Mainz verstrickte sich der Sohn des Ehepaars in Widersprüche. Im Zuge der weiteren Vernehmungen gab der 44-Jährige zu, seine Eltern am vergangenen Sonntag getötet zu haben und führte die ermittelnden Beamten des K 11 zum Ablageort der Leichen in der Gemarkung von Nieder-Hilbersheim.

Die Leichen der Eltern wurden heute in die Rechtsmedizin Mainz überführt, wo rechtsmedizinische und kriminaltechnische Untersuchungen durchgeführt werden.

Der 44-Jährige wird heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

