POL-PPMZ: Mainz, Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Mainz (ots) - Mittwoch, 11.01.2017, 08:05 Uhr Heute Morgen kam es zu einem Verkehrsunfall mit der neuen Mainzelbahn in Mainz-Bretzenheim. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 49-jähriger Autofahrer die Straße "In der Klauer" und wollte "Am Ostergraben" die Straßenbahntrasse überqueren. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es hierbei zu einer Kollision mit einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn. Dabei wurde der Autofahrer leicht verletzt und vorsorglich durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die genaue Höhe des Sachschadens wird noch ermittelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell