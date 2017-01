POL-PPMZ: Hundeangriff - Rotweiler attackiert Yorkshire-Terrier

Ingelheim (ots) - Am 09.01.2017, 19:06 h, ging eine Hundesitterin mit dem ihr anvertrauten kleinen Hund (Yorkshire-Terrier) Im Blumengarten in Ingelheim spazieren, als ein Rottweiler den Kleinhund angriff, in den Kopf biss und wegschleuderte. Die Hundesitterin versuchte noch den Angriff mittels eines Stockes abzuwehren. Der Hund ließ aber erst auf den Pfiff seines Herrn von dem Hund ab. Der Hundehalter ging dann einfach mit seinen zwei Rottweilern weiter, obwohl die Frau auf die Verletzungen des Hundes hinwies. Der Yorkshire-Terrier erlitt erhebliche Verletzungen am Kopf und am Auge. Der Hundehalter wird als kräftiger Mann, ca. 180-190cm groß, bekleidet mit schwarzem Mantel und Wintermütze beschrieben. Wer kann Angaben zu dem Hundehalter machen. Hinweise an die Polizei Ingelheim.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell