POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Juweliergeschäft

Speyer (ots) -

28.12.2016, 02.35 Uhr Laut Zeugenangaben haben zwei Unbekannte versucht, mittels eines Gullideckels die Schaufensterscheibe eines Juweliergeschäfts in der Maximilianstraße einzuwerfen. Das Schaufensterglas war durch die brachiale Gewalt gesprungen, ein Zugriff auf die Auslage war jedoch nicht möglich. Die beiden Unbekannten entfernten sich anschließend fußläufig in Richtung Heydenreichstraße. Eine sofortige Nahbereichsfahndung verlief ergebnislos. Der Schaden an der Scheibe liegt bei ca. 2500 Euro.

