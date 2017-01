POL-PPMZ: Mainz, Zwei streiten um Handy - der lachende Dritte war die Polizei

Mainz (ots) - Dienstag, 10.09.2017, 22:10 Uhr Zu einem Streit wurde gestern Abend eine Polizeistreife in der Kaiserstraße gerufen. Dort waren zwei junge Männer in Streit über ein Handy geraten und schlugen aufeinander ein. Die Polizeibeamten gingen dazwischen und konnten die beiden voneinander trennen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Kontrahenten fanden die Beamten bei einem der jungen Männer Betäubungsmittel. Diese wurden sichergestellt. Bei der Rangelei wurden beide Kontrahenten leicht verletzt, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Die Ermittlungen dauern an.

