POL-PPMZ: Polizei Mainz kontrolliert 134 Radfahrer

Mainz (ots) - Montag, 09.01.2017, 06:00 bis 12:00 Uhr

Fahrradkontrollen in der dunklen Jahreszeit? Selbstverständlich! Auch nach den kältesten Tagen in diesem noch jungen Jahr hat die Polizeiinspektion Mainz 1 mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei Radfahrer in Mainz kontrolliert. Dass die Mainzerinnen und Mainzer auch in der kalten Jahreszeit das Fahrrad benutzen, zeigen die Zahlen: In der Zeit zwischen 06.00 Uhr und 12.00 Uhr wurden insbesondere am Aliceplatz, in der Gaustraße und am Höfchen insgesamt 134 Radfahrer kontrolliert. Dabei wurden 21 Mängelberichte ausgestellt. 18 Radfahrer mussten kostenpflichtig verwarnt werden. Radfahrer stellen gerade in der dunklen Jahreszeit eine Risikogruppe im Straßenverkehr dar. Oftmals werden sie von anderen Verkehrsteilnehmern nicht rechtzeitig wahrgenommen. Die Polizei Mainz wird die Kontrollen in den nächsten Tagen fortsetzen.

