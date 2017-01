POL-PPMZ: Mainz, Einbruch in Wettbüro

Mainz (ots) - Freitag, 06.01.2017, 21:30 Uhr, bis Samstag, 07.01.2017, 09:40 Uhr Ein bisher unbekannter Täter ist in der Nacht zum Samstag in ein Wettbüro in der Hauptstraße in Mainz-Mombach eingebrochen. Der Einbrecher hebelte die Eingangstür auf und gelangte so in das Büro. Entwendet wurden ein kleiner Tresor und eine Geldkassette mit Bargeld. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell