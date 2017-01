POL-PPMZ: Einbrecher festgenommen

Ingelheim (ots) - Am Mittwoch, 03.01.2017, gegen 10:05 Uhr, wurden in Ingelheim in der Rheinstraße zwei albanische Zuwanderer (15 und 18 Jahre alt) auf frischer Tat bei einem Einbruch festgenommen. Die beiden Jugendlichen, die bereits wegen ähnlicher Delikte auffällig geworden waren, waren in ein Einfamilienhaus, dessen Eigentümer verreist sind, eingebrochen. Ein aufmerksamer Nachbar verständigte die Polizei, die dann das Haus umstellte. Die Täter wurden mit Hilfe zweier Diensthundeführer noch im Haus festgenommen.

Die Kriminalpolizei prüft, ob die Täter für weitere Einbrüche mit gleicher Begehungsweise im näheren Umfeld verantwortlich sind.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell