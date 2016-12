POL-PPMZ: Mainz, Einbruch in Goetheschule - Täter gefasst

Mainz (ots) - Am 28.12.2016, 04:48 Uhr, meldete der Hausmeister der Goetheschule verdächtige Geräusche. Die Polizei umstellte das Objekt und durchsuchte es dann Stockwerk für Stockwerk. Dabei wurden unter anderem an der Tür zum Lehrerzimmer frische Aufbruchsspuren festgestellt. Dort hatte jemand mit einer Flex die Tür bearbeitet. Ein entsprechender Geruch hing noch in der Luft. Im Kellerbereich wurde schließlich eine Bewegung wahrgenommen und der Tatverdächtige in einem der Kellerräume - in einem Versteck kauernd - entdeckt und festgenommen. Im Heizungskeller wurde noch ein eingeschlagenes Kellerfenster festgestellt, vermutlich der Einstieg des Täters. Die Identität des Mannes (ein 17-Jähriger) musste erst ermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell