POL-PPMZ: Mainz, Jugendliche beschädigten Fahrzeuge, Zeuge informierte Polizei

Mainz (ots) - Am 28.12.2016, 01:00 Uhr, meldete ein Zeuge vier randalierende Jugendliche in der Lion-Feuchtwanger-Straße. Er sah, wie diese gegen Fahrzeugspiegel und -antennen schlugen und traten. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei drei junge Männer (16, 17 und 18 Jahre) in Tatortnähe feststellen und überprüfen. Der vierte hatte beim Anblick der Polizei die Flucht ergriffen. Der 18-Jährige hatte eine blutende Wunde an einer Hand, auch an vier Fahrzeugen, von denen tatsächlich zwei beschädigt worden waren, fanden sich Blutspuren. Die Ermittlungen laufen.

