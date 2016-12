POL-PPMZ: Einbruch in Gaststätte

Saulheim (ots) - Mittwoch, 21.12.2016, 03:40 bis 03:50 Uhr

In der Nacht zum Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Bahnhofstraße in Saulheim ein. Der oder die Täter hebelten im rückwärtigen Bereich der Gaststätte ein massives Eisengitter auf, brachen die Glasscheibe des Fensters heraus und gelangten so in den Gastraum. Zur fraglichen Tatzeit beobachtete ein Zeuge vier unbekannte Personen, die die dortige Gleisanlage des Saulheimer Bahnhofes überquerten, in eine dunkle Limousine, evtl. Marke Audi, einstiegen und in Richtung Hauptstraße davon fuhren. Eine der Personen trug eine Tasche bei sich. Die genaue Höhe des Sachschadens und der Wert des Stehlgutes werden noch ermittelt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mainz, Telefon: 06131-653633

