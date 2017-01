POL-VDMZ: Diebstahl aus Baustellenfahrzeugen, Täter entwendeten hochwertige Werkzeuge.

Bingen (ots) - Die Autobahnpolizei Heidesheim sucht Zeugen für einen Diebstahl in der Nacht vom 23.01. auf den 24.01.2017. Im Zeitfenster zwischen 17:00 Uhr und 07:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus den Transportboxen zweier abgestellten Baustellenfahrzeuge hochwertige Werkzeuge. Der Tatort befindet sich am Autobahndreieck Nahetal. Die Fahrzeuge standen am rechten Fahrbahnrand in einem abgebakten Baustellenbereich zwischen dem Kreisel in Höhe des Autohofs Nahetal und der Zufahrt zur A 60 in Richtung Mainz. Personen, die in der Nacht von Montag auf Dienstag Auffälligkeiten in diesem Bereich bemerkt haben werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Heidesheim in Verbindung zu setzen. Telefon: 06132 950-0

