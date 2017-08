POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Personen- und Sachschaden

Gemarkung Bingen am Rhein (ots) - L400 / A61, Samstag 05.08.2017, 21:05 Uhr

Eine in Richtung Bingen fahrende Fahrzeugführerin bog von der L400 nach links in Richtung A61 ab und übersah dabei einen entgegenkommenden Roller, wodurch es zu einem Frontalzusammenstoß kam. Der Rollerfahrer wurde schwer verletzt und kam in die Uniklinik Mainz. Beide Fahrzeuge mussten weggeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell