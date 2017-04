POL-PDKH: Unfall mit Personenschaden

Gemarkung Bingen-Dromersheim (ots) - Gemarkung Bingen-Dromersheim, B 41, 08.02.2017, 10:00 Uhr Eine 75-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Bundesstraße 41 in Fahrtrichtung Gensingen. Kurz vor dem "Kutschereck" kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Weinberg bevor es an der Hauswand des Anwesens "Kutschereck" zum Stehen kam. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell