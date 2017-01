POL-PDKH: Einbruchdiebstahl

Bad Kreuznach, Kolpingstr. (ots) - Unbekannte Täter hebelten am 20.01.2017, in der Zeit von 15:00 Uhr - 20:15 Uhr, die Terrassentür an einem Einfamilienhaus auf und gelangten so ins Innere. Aus dem Haus wurde Schmuck im Wert von circa 5000-6000 Euro entwendet. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Bad Kreuznach, Telefonnummer 0671-8811100 entgegen.

