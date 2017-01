POL-PDKH: Pkw gestreift

Simmertal (ots) - Am 19.01.2017 fuhr der Fahrer eines VW Golf um 18:05 Uhr in der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte und streifte infolge Unachtsamkeit einen geparkten BMW. Der Schaden wurde umgehend bei dem geschädigten BMW-Besitzer gemeldet. Der Unfallverursacher wurde verwarnt.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell