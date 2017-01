POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Bingen (ots) - Basilikastraße, 14.01.2017 gegen 09:30 Uhr

Am Samstagvormittag beobachtete ein Zeuge, wie ein roter Kleinwagen in der Basilikastraße in Bingen beim Rangieren gegen eine Straßenlaterne gestoßen ist. Hierdurch entstand ein Schaden. Infolge des Zusammenstoßes wären einige Fahrzeugteile abgefallen. Der Verursacher schaute sich den Schaden an und sammelte die beschädigten Teile auf. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne Weiteres zu veranlassen.

Laut Zeuge trug das amtliche Kennzeichen des Verursachers die Stadtkennung "DÜW". Weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Bingen in Verbindung zu setzen, Telefonnummer: 06721-9050

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell