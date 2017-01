POL-PDKH: Reifen zerstochen

Bingen (ots) - Rochusallee, 13.01.2017 17:00 Uhr bis 14.01.2017 10:00 Uhr

Am Freitagabend und in der Nacht zum Samstag wurden in der Rochusallee zwei parkende Autos beschädigt. Der bislang unbekannte Täter zerstach jeweils die Reifen der Fahrzeuge. Außerdem wurde bei einem der Autos der Lack zerkratzt.

Hinweise bitte an die Polizei Bingen unter Telefonnummer: 06721-9050.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell