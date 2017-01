POL-PDKH: Wildunfall

Heimweiler (ots) - Am 13.01.2017 um 08:25 Uhr befuhr der Fahrer eines PKW Audi die L182 aus Becherbach kommend in Fahrtrichtung Heimweiler, als ein Rehwild die Fahrbahn überquerte. Der Fahrer des Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Am PKW entstand Sachschaden. Das verletzte Reh musste erlöst werden.

