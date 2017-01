POL-PDKH: Fahren unter Drogeneinwirkung

Bingen-Gaulsheim (ots) - 12.01.2017, 13:40 Uhr

Ein Zeuge nahm in der Ortslage Bingen-Gaulsheim einen Rollerfahrer wahr und glaubte, dass es sich bei dem Roller um das Fahrzeug handelte, welches ihm vor einiger Zeit gestohlen wurde. Nachdem der Zeuge die Polizei verständigt hatte, stellten die Beamten bei der anschließenden Überprüfung fest, dass der Roller zwar nicht gestohlen war, wohl aber an diesem Teile angebaut waren, die von dem gestohlenen Roller des Zeugen stammten. Der 26-jährige Rollerfahrer stand unter Drogeneinfluss, was durch Tests bestätigt wurde. Zudem konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Auch bestand für den Roller kein Versicherungsschutz. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

