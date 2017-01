POL-GÖ: (15/2017) Anrufe durch falsche Polizisten -aufmerksame Senioren durchschauen die Trickanrufe

ein Dokument zum Download

Göttingen (ots) - Göttingen, Stadtgebiet, Freitag, 6. Januar, gegen 12.00 Uhr

GÖTTINGEN (jan) - Erneut haben unbekannte Betrüger versucht, von älteren Menschen mit Anrufen Geldbeträge zu ergaunern. Am Freitagmittag (06.01.17) gaben sich die Täter in drei Fällen als Polizeibeamte aus, um sich bei den Opfern im von Alter 84 bis 91 Jahren nach dem Ersparten zu erkundigen. Alle Versuche scheiterten, weil die Angerufenen Verdacht schöpften und die Polizei informierten.

Die Polizei rät:

Die "echte" Polizei fordert Sie niemals auf, Banküberweisungen oder Bargeldabhebungen durchzuführen, um Ermittlungen zu unterstützen. Seien Sie misstrauisch. Gesundes Misstrauen ist keine Unhöï¬'ichkeit. Sie haben immer Zeit für eine Rücksprache mit Angehörigen und Vertrauenspersonen! Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch nicht durch angeblich dringende Ermittlungen zu einem Einbruch in der Nähe! Polizisten in ziviler Kleidung weisen sich mit einem Dienstausweis aus und haben Verständnis dafür, dass man bei der Polizeizentrale nachfragt. Suchen Sie selber die Telefonnummer der Polizei heraus. Rufen Sie nie über die am Telefon angezeigte Nummer zurück - legen Sie auf! Verständigen Sie bei verdächtigen Vorfällen umgehend die 110!

