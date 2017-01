POL-PDKH: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Kirn (ots) - Am 10.01.2017 kam es im Bereich der Polizeiinspektion Kirn im Laufe des Morgens aufgrund ergiebiger Schneefälle zu mehreren witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Die Unfälle verliefen allesamt glimpflich. Verletzte waren bisher nicht zu beklagen. Es entstand lediglich Blechschaden. Heimweiler: Der Fahrer eines Renault Kangoo geriet um 05.00 Uhr auf der Landesstraße 183 in Höhe der Horbachsmühle auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und stieß anschließend in die Leitplanken. Nach eigenen Angaben sei der Fahrer einem Reh ausgewichen. Odernheim: Um 06.20 Uhr kam der Fahrer eines Peugeot auf der Landesstraße 234 im Kreisel am Ortseingang Odernheim auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und geriet in den Straßengraben. Dort blieb er auf der Beifahrerseite liegen und musste geborgen werden. Bärweiler: Auf der Landesstraße 375 zwischen Bärweiler und Meddersheim geriet um 07.25 Uhr der Fahrer eines Mercedes/Benz auf der abschüssigen Fahrbahn infolge Schneeglätte ins Rutschen und fuhr in den Straßengraben. Der Mercedes musste aus dem Graben gezogen werden. Kellenbach: Um 06.15 Uhr war der Fahrer eines VW Passat auf der Bundesstraße 421 zwischen Kellenbach und Heinzenberg unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf schneeglatter Fahrbahn ins Schleudern und stieß in die Leitplanken. Hennweiler: In der Lützelsoonstraße fuhr die Fahrerin eines Audi um 09.00 Uhr auf glatter Fahrbahn gegen eine Straßenlaterne. Etwa 10 Minuten später konnte der Fahrer eines Renault Megane an der gleichen Stelle auf der schneeglatten Fahrbahn nicht mehr abbremsen und fuhr in den verunfallten Audi. Monzingen: In der Hauptstraße kam die Fahrerin eines Opel Tigra um 06.15 Uhr auf schneeglatter Fahrbahn in einer Linkskurve ins Rutschen und stieß gegen eine Hauswand. In dieser Linkskurve war bereits zuvor ein Pkw von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Hauswand des Anwesens Nr. 50 gefahren. Die Mieterin gab an, um 05.00 Uhr einen lauten Knall wahrgenommen zu haben. Als sie aus dem Fenster schaute, konnte sie einen dunklen Pkw wahrnehmen, welcher zurücksetzte und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Hinweise zu diesem Fahrzeug bitte an die Polizei Kirn unter der Telefonnummer 06752-1560 oder die Außenstelle in Bad Sobernheim unter der Telefonnummer 06751-81270

