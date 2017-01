POL-PDKH: Verkehrsunfallflucht

Bad Kreuznach (ots) - Unfallzeitpunkt: 05.01.2017, 17:00 Uhr bis 06.01.2017, 08:15 Uhr Unfallörtlichkeit: 55545 Bad Kreuznach, Maler-Müller-Straße

Ein 69-jähriger Mann parkte seinen Pkw ordnungsgemäß in der Maler-Müller-Straße, am rechten Fahrbahnrand. Als er nach einiger Zeit wieder sein Fahrzeug benutzen wollte musste er feststellen, dass der Pkw Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite aufwies. Offenbar beschädigte ein vorbeifahrendes Fahrzeug den geparkten Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der am beschädigten Pkw gesicherten Spuren, dürfte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein blaues Fahrzeug gehandelt haben. Durch den Vorfall entstand an dem geparkten Pkw ein Sachschaden in Höhe von zirka 3.000,00 Euro.

Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Kreuznach jederzeit unter der Telefonnummer 0671/8811-100 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell