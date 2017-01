POL-PDKH: Entsorgungsfahrzeug rutscht ins Bachbett

Odernheim (ots) - Der Fahrer eines Entsorgungs-LKW befuhr am 05.01.17, 06:25h, die L 234 von Staudernheim kommend in Richtung Odernheim. Vor dem Ortseingang Odernheim bog er nach links auf einen Wirtschaftsweg in Richtung "Niedermühle" ab. Auf der abschüssigen Strecke geriet der LKW infolge Eisglätte ins Rutschen. Der Fahrer verlor schließlich die Kontrolle über das Fahrzeug. Der LKW rutschte geradeaus weiter, über eine etwa 5 Meter hohe Böschung hinab in den etwa 6 Meter breiten Mühlengraben (Seitenarm des Glans). Das Fahrzeug prallte zuerst mit dem Führerhaus ins Wasser, kippte anschließend um und kam auf der Fahrerseite im Wasser zum Liegen. Die 3 Fahrzeuginsassen konnten sich selbstständig befreien. Sie wurden nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt und durch die Kräfte des Rettungsdienstes zur Untersuchung nach Bad Kreuznach ins Krankenhaus verbracht. Soweit bislang bekannt sind augenscheinlich keine Betriebsstoffe ausgelaufen, der LKW war zum Unfallzeitpunkt noch nicht beladen. Für die Bergung mussten insgesamt 2 Autokranwagen angefordert werden. Zur Einsatzbewältigung waren ferner 26 Kräfte der Feuerwehren aus Bad Sobernheim, Odernheim und Staudernheim vor Ort eingesetzt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich die Schadenssumme auf circa 60000 Euro.

