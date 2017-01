POL-PDKH: Einbruch

Bingen-Büdesheim (ots) - , Burgstraße, Feststellungszeit 05.01.2017, 05:22 Uhr

Der Zeitungsausträger bemerkte die Beschädigung einer Scheibe eines Schreibwarengeschäftes in der Burgstraße und verständigte die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass ein bisher nicht bekannter Täter versuchte, die Eingangstür des Geschäftes aufzuhebeln, was misslang. Dann wurde die Scheibe eingeschlagen und Zigaretten gestohlen. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 067219050.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell